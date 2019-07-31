Уряд ФРН заохочує зростання кількості електрокарів на дорогах

Уряд Німеччини у середу схвалив низку законопроєктів, серед яких є спрямований на збільшення електромобілів на дорогах країни.

Про це поінформували представники уряду на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам потрібна допомога в тому, щоби до 2030 на німецьких дорогах було 10 млн легкових електроавтомобілів, 500 тис. електричні комерційних транспортних засобів та 300 тис. зарядних станцій", - сказав представник Міністерства навколишнього середовища.

За його словами, мета полягає в тому, щоби в приватному секторі електромобілі стали масовим продуктом, а не "нішевим". Цьому, зокрема, повинно сприяти те, що зарядні станції будуть доступні скрізь і завжди, та для всіх. Для цього потрібні, не в останню чергу, альтернативні технології. Уряд ФРН планує інвестувати в наукові дослідження в цій галузі, вже функціонує низька програм, на які передбачено майже півмільярда євро. "В найближчі роки ми будемо масивно інвестувати в цю галузь і сприяти її розвитку", - зазначив представник відомства.

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Законопроєкт передбачає, зокрема, продовження до кінця 2030 року половинного оподаткування електромобілів та гібридів, які використовуються для доставки вантажів (до цього це передбачалося до кінця 2021 року), спеціальні амортизації в розмірі 50 відсотків від витрат на придбання електричних транспортних засобів. Наразі для чисто електричних транспортних засобів, які придбано між початком 2016 року та кінцем 2020 року, існує п'ятирічне звільненням від сплати податку на автотранспорт. Тепер це буде продовжено до десяти років із зворотною дією з 1 січня 2016 року. Для електромобілів, зареєстрованих до 2016 року, вже застосовується десятирічний період. Передбачені також заходи щодо вдосконалення зарядження таких автомобілів.

Міністерство фінансів планує витрати на відповідні програми п'ять мільйонів євро на рік. 2020 року сума має зрости до 20 мільйонів євро.

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