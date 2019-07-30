У Словаччині виготовлятимуть акумулятори для електрокарів
Укрінформ
Словацька компанія InoBat підписала угоду з американською Wildcat Discovery Technologies щодо виробництва акумуляторів для електрокарів.
Про це повідомляє SME.
“Фабрика з виготовлення акумуляторів для електрокарів повинна з'явитися у Словаччині у другому кварталі 2021 року”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє SME, будівництво фабрики було частиною угоди між словацькою компанією InoBat з американською Wildcat Discovery Technologies.
Загальна вартість інвестиційної угоди сягає 100 мільйонів євро.
Зазначається, що початок самого виробництва акумуляторів розпочнеться наприкінці 2021 року.
При цьому очікується, що протягом першого року випускатиметься 1500 акумуляторів, проте з часом планується збільшити кількість до 150 тис. щороку.
Фото: Source: Sme/Ján Krošlák