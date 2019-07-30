У Словаччині виготовлятимуть акумулятори для електрокарів

Словацька компанія InoBat підписала угоду з американською Wildcat Discovery Technologies щодо виробництва акумуляторів для електрокарів.

Про це повідомляє SME.

“Фабрика з виготовлення акумуляторів для електрокарів повинна з'явитися у Словаччині у другому кварталі 2021 року”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє SME, будівництво фабрики було частиною угоди між словацькою компанією InoBat з американською Wildcat Discovery Technologies.

Загальна вартість інвестиційної угоди сягає 100 мільйонів євро.

Зазначається, що початок самого виробництва акумуляторів розпочнеться наприкінці 2021 року.

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При цьому очікується, що протягом першого року випускатиметься 1500 акумуляторів, проте з часом планується збільшити кількість до 150 тис. щороку.

Фото: Source: Sme/Ján Krošlák