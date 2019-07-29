Кулемети і лазери: Франція запустить нові наносупутники до 2030 року

Міністерство оборони Франції оголосило про програму з розробки наноспутників, оснащених зброєю і лазерами.

Про це повідомляє The Verge.

«Міністр оборони Франції оголосив про програму, яка буде розробляти наносупутники, оснащені зброєю і лазерами», - йдеться у повідомленні.

Раніше в цьому місяці президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення французьких космічних сил, які будуть відповідати за захист своїх супутників. Міністр Флоренс Парлі оголосила, що країна перерозподілить 700 мільйонів євро з військового бюджету на космічну оборону, причому з них вже до 2025 року буде витрачено понад 4,3 мільярда євро. Ці гроші підуть на модернізацію французької мережі військових супутників зв'язку в Сіракузах.

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Французькі військові хочуть, щоб супутники наступного покоління поставлялися з камерами для ідентифікації супротивників, а наступне покоління - оснащувалося пістолетами-кулеметами і лазерами для атаки і відключення інших супутників.

У міноборони країни також планують вивести на орбіту наносупутники, здатні захистити стратегічні об'єкти. Запровадити їх планують до 2030 року.