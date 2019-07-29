Власна ОС та 5G: Huawei представив новий смартфон

Китайська компанія Huawei представила свій перший 5G-смартфон для комерційного використання - Huawei Mate 20 X.

Про це повідомляє Xinhua.

“Huawei представив свій перший 5G-смартфон для комерційного використання у Шеньчжені”, - йдеться у повідомленні.

За словами президента смартфонного бізнесу Huawei Хе Ганга, їхній пристрій Huawei Mate 20 X отримав першу у Китаї ліценцію користування 5G.

Зазначається, що цьому смартфоні також встановлена власна операційна система компанії - Hongmeng.

Стартова ціна становить близько $898.

На ринку перші пристрої з'являться з 16 серпня.

Як повідомлялося, до завершення 2022 року на світові ринки надійде в цілому 1,9 млрд телефонів із підтримкою 5G, а протягом 2023 року їх виробництво досягне 800 млн штук або 51,4% від обсягу поставок всіх смартфонів у світі.

Фото: www.news.cn