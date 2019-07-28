Телефони із 5G можуть з'явитися у кожного другого жителя Землі вже через п'ять років

До завершення 2022 року на світові ринки надійде в цілому 1,9 млрд телефонів із підтримкою 5G, а протягом 2023 року їх виробництво досягне 800 млн штук або 51,4% від обсягу поставок всіх смартфонів у світі.

До таких висновків прийшла аналітична компанія Canalys, повідомляє Portaltele.

Найбільший обсяг поставок в 2023 році буде припадати на підприємства Китаю (34%). Далі слідують Північна Америка – 18,8% і Азіатсько-Тихоокеанський регіон – 17,4%.

Найважливішим фактором швидкого проникнення 5G на таких найбільших світових ринках, як США і Китай, аналітики називають державну підтримку та фінансові можливості операторів.

У минулому червні компанія Ericsson випустила прогноз, згідно з яким до початку 2025 році 5G-зв'язок повинен охопити близько 45% населення планети. А перші 10 млн користувачів послугами зв'язку 5G з'являться вже до завершення поточного року.