Американці з серпня зможуть обзавестися кредиткою Apple

Компанія анонсувала свою кредитну карту Apple Card ще в березні поточного року, але скористатися нею поки немає можливості.

Про це пише iLenta.

Запуск Apple Card був обіцяний до кінця літа. Якщо вірити виданню Bloomberg, то «яблучна» кредитна карта з'явиться в загальному доступі вже через кілька тижнів.

Тобто охочі зможуть отримати Apple Card вже в серпні. Якщо точніше, в першій половині місяця. Перший час карта буде доступна тільки в США.

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Apple Card є результатом співпраці двох корпорацій — Apple і Goldman Sachs Group. Проєкт буде неймовірно амбітним і може змінити майбутнє фінансового сектора.