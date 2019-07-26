Siemens переобладнає американську базу Гуантанамо

Німецький концерн Siemens отримав багатомільйонний контракт на переобладнання відомої американської бази Гуантанамо.

Про це повідомляє Manager Magazin.

«Siemens отримав вигідний контракт на енергетичний проект на військово-морській базі США Гуантанамо на Кубі», - йдеться у повідомленні.

За роботу концерн отримає трохи менше 829 мільйонів доларів, заявили у Міністерстві оборони США у четвер увечері (за місцевим часом).

Завдання компанії підвищити енергоефективність об'єкта: Siemens буде модернізувати системи опалення, кондиціонування та освітлення, а також попрацює з накопичувачами енергії та фотоелектричними системами.

Договір є довгостроковим: очікується, що він буде завершений до квітня 2043 року.

Військово-морську базу у затоці Гуантанамо (Куба) США орендують з 1903 року.

У січні 2002 року в Гуантанамо з'явилася в’язниця для утримування міжнародних терористів, переважно тих, хто підозрювався в участі в операціях на боці «Аль-Каїди» або руху Талібан. А вже у вересні 2004 року конфіденційна доповідь комісії Червоного хреста, де згадувалися факти тортур та знущання над в’язнями потрапила в пресу, спричинивши гучний скандал. Згодом навколо Гуантанамо зчинилося ще кілька скандалів, найвідоміший з яких спровокувало оприлюднення записів тортур, зроблених наглядачами в’язниці.

У 2015 році США оголосили про плани закрити в’язницю у Гуантанамо. Експрезидент США Барак Обама в 2011 році видав наказ про закриття спецв’язниці. Проте згодом нинішній президент США Дональд Трамп цей наказ скасував та дозволив розміщення у в’язниці Гуантанамо нових затриманих.