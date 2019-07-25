Білоруські підприємства накрила хвиля кібератак

Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявляє про хвилю кібератак на білоруські підприємства різних форм власності.

Про це повідомляє Інтерфакс-Білорусь з посиланням на Telegram-канал прессекретаря МВС Ольги Чемоданової.

"Шахраї атакують білоруські підприємства !!! Хвиля кібервірусів прокотилася білоруськими підприємствами всіх форм власності! "- написала Чемоданова.

Вона додала, що експертами вже зафіксовано понад 10 подібних кібератак, і заявила, що останній випадок списання коштів стався в Мінську, де фірма втратила 14 тисяч рублів.

За словами Чемоданової, в той час, коли співробітники фірми не роблять дій, запускається шкідливий процес, формується фіктивне платіжне доручення на переведення коштів на розрахунковий рахунок шахраям.

Прессекретар підкреслює, що з метою безпеки не слід активувати прикріплені до електронного листа файли, якщо немає впевненості у відправнику. Також не слід залишати в комп'ютері електронний ключ - вірусний алгоритм використовує його при генеруванні платіжного доручення.