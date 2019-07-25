На Місяці може бути набагато більше води, ніж вважалося раніше

На Місяці може бути набагато більше води, ніж вважалося раніше

Дослідження
Укрінформ
На поверхні Місяця може виявитися набагато більше крижаної води, ніж раніше передбачалося.

Про це свідчить дослідження каліфорнійських вчених, повідомляє phys.org.

"Три дослідника з Каліфорнійського університету знайшли докази того, що на поверхні Місяця набагато більше льоду, ніж передбачалося", - йдеться у повідомленні.

Дослідники вивчили 12 тисяч кратерів, використовуючи дані станції Lunar Reconnaissance Orbiter починаючи з 2009 року. Вони порівняли місячні затінені кратери з аналогічними областями на поверхні Меркурія, в результаті чого виявили "схожу тенденцію" в кратерах біля південного полюса Місяця.

Дослідники прийшли до висновку, що на дні цих кратерів може бути багато льоду - близько 100 мільйонів тонн, що в два рази перевищує дані попередніх досліджень.

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У зв'язку з тим, що на супутнику Землі немає атмосфери, вміст кратерів піддається впливу метеоритів і сонячного вітру. Ерозія піднімає частинки води за межі кратера, де їх можна виявити за допомогою приладів, встановлених на космічних станціях. Для підтвердження теорії вчених, в майбутні місії на Місяць повинні будуть входити зонди для дослідження кратерів.

Фото: CC0 Public Domain             

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