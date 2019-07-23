Huawei таємно допомагала створювати мобільну мережу в Північній Кореї

Компанія Huawei таємно допомогла Північній Кореї побудувати та підтримувати комерційну мобільну бездротову мережу.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Huawei Technologies Co., китайський технологічний гігант, втягнутий у торговельну війну президента Трампа з Китаєм та занесений до чорного списку як загроза національної безпеки, таємно допомагав уряду Північної Кореї будувати та підтримувати комерційну бездротову мобільну мережу країни", - йдеться у повідомленні.

За даними WP, китайський телекомунікаційний гігант протягом восьми років співпрацював з державною китайською фірмою Panda International Information Technology Co Ltd з низки проектів.

У Huawei заявили, що «не працюють» у Північній Кореї та дотримуються режиму санкцій проти КНДР.

Як повідомлялося, у середині травня президент США Дональд Трамп увів надзвичайний стан у сфері комунікацій, щоб обмежити загрозу з боку Китаю та інших країн у вигляді крадіжки технологій, промислового шпигунства та інших викликів. При цьому китайська компанія Huawei потрапила до "чорного списку" через підозри у промисловому шпигунстві й передачі інформації китайському уряду. Такий крок означає фактичну заборону продажу чи передачі технологій американського виробництва китайському телекомунікаційному гіганту.

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Як зазначалося раніше, американська компанія Google закрила для Huawei доступ до оновлень Android.

29 червня президент США Дональд Трамп заявив, що дозволить компанії Huawei Technologies Co. закуповувати продукцію в американських компаній.