Tesla хоче побудувати в Україні мережу швидких зарядок

Компанія Tesla оновила дані щодо розгортання мережі швидких зарядок бренду Supercharger по всьому світу, зокрема двох в Україні.

Про це повідомляє electrek.co.

"Tesla планує збудувати кілька нових станцій по всьому світу, включаючи Ісландію, центральну та східну Європу", - йдеться у повідомленні.

Tesla офіційно розпочала розгортання нової технології Supercharger V3 з першої повноцінної станції в Лас-Вегасі цього тижня й оновила мапу майбутніх станцій Supercharger.

Наразі мережа Supercharger складається з 1533 станцій з 13 344 нагнітачами.

Крім України, Tesla встановить свої станції Supercharger в польському Жешуві, румунських Браїлеві та Будапешті.