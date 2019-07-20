ФСБ хоче ідентифікувати користувачів браузера Tor - BBC

Російська IT-компанія "Сайтек" на замовлення Федеральній служби безпеки РФ розробила програму "Наутілус-С" для деанонімізації користувачів інтернет-браузера Tor.

Про це повідомляє BBC.

"Проєкт "Наутілус-С" був створений з метою деанонімізувати користувачів браузера Tor. "Ми вважаємо, що Кремль намагається деанонімізувати Tor з корисливою метою. Під різними приводами влада намагається обмежити нас в можливості вільно висловлювати нашу думку - написали BBC хакери групи Digital Revolution", - йдеться у повідомленні.

У браузері Tor з'єднання проходить не через одну, а мінімум через три проміжні точки, із додатковим шифруванням та дешифруванням на кожному етапі. Це дозволяє захищати онлайн-конфіденційність користувачів від механізмів аналізу трафіку за аналогією з шарами цибулини, які огортають її серцевину.

Програма "Наутілус-С" включає в себе підставний "вихідний" вузол Tor — сервер, через який робляться запити на сайти.

Схожий тип хакерських атак на користувачів Tor виявили у 2014 році в Університеті Карлстад у Швеції. Фахівці розповіли про 19 підозрілих "вихідних" вузлів Tor, 18 з яких керувалися з РФ.

Раніше BBC повідомляла, що 11 липня 2019 року браузером Tor скористалися понад 600 000 користувачів із РФ.

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