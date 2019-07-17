400 кілометрів без підзарядки: Lotus представив новий супер-електрокар

Британський автовиробник Lotus представив власний електрокар Evija, оснащений чотирма двигунами потужністю 1972 кінських сил.

Про це повідомляє The Verge.

“Британський автовиробник Lotus представив свій перший автомобіль після того, як компанію купила китайська група Geely. Електрокар Evija зможе конкурувати з найшвидшими автомобілями у світі, коли його виробництво розпочнеться у 2020 році”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, всього у світі буде виготовлено 130 екземплярів Evija. Його вартість стартуватиме з 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Зазначається, що електрокар матиме чотири двигуни загальною потужністю 1972 кінських сил.

Його максимальна швидкість становитиме 322 км на годину. Сам автомобіль зможе набрати швидкість 100 км на годину лише за три секунди.

У компанії розраховують, що Evija зможе без зарядки долати відстань 402 км.

Читайте також: Ford і Volkswagen разом розроблятимуть електрокари і безпілотники

Як зауважили у Lotus, електрокар можна буде зарядити з 0 до 80% лише за 18 хвилин на зарядних станціях з потужність 350 кВт.

Проте після появи зарядних станцій з 800кВт повне заряджання триватиме лише 9 хвилин.

Фото: THE VERGE