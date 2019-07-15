У Нідерландах продукти із супермаркету доставлятиме робот

У нідерландському місті Ейндховен відсьогодні продукти із супермаркету доставлятиме робот.

Про це повідомляє NOS.

“Відсьогодні найбільший супермаркет Нідерландів запускає робота для доставки замовлень своїм клієнтам”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом двох тижнів послуга буде доступною у тестовому режимі, якщо робот впорається, такий сервіс може стати постійним.

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Поінформовано, що робот може рухатися зі швидкістю 8 км/год. Пересуватися дорогами загального користування роботам заборонено. Мережа супермаркетів підкреслює, що це невеликий експеримент, який може стати великим початком.

Фото: ALBERT HEIJN