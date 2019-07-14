Google тестує "Шнурки" - свою нову соцмережу

Компанія Google створила нову соцмережу і розпочала її тестування.

Про це повідомляє Tehnot.

“Компанія вирішила випробувати удачу з соціальним додатком Shoelace. Новий проект покликаний об'єднати людей, які живуть поруч із однаковими інтересами. Вказавши у Shoelace свої хобі або улюблені розваги, користувачі зможуть знаходити тематичні заходи та зустрічі поблизу, а також створювати власні івенти. Приєднавшись до заходу, можна обговорити подію з іншими його учасниками в загальному чаті. Також у програмі є можливість запрошувати на зустрічі інших людей, навіть якщо вони не користуються цією соціальною мережею", - йдеться в повідомленні.

Програма доступна на платформах Android і iOS, інформації про веб-версію поки немає. На даний момент розробники проводять закрите тестування продукту на території Нью-Йорка, реєстрація можлива лише за запрошеннями.

Розробкою програми займається невелика команда з підрозділу Area 120, що спеціалізується на експериментальних продуктах Google. За словами творців проекту, назва Shoelace («шнурки») є відсилкою до його мети — зв'язувати людей зі спільними інтересами, так само як зв'язуються кінці шнурків на черевиках. За цією ж аналогією заходи, які створюються в додатку, були названі Loops — «петлі».

На сайті проекту зазначається, що в кінцевому підсумку планується запустити Shoelace по всьому світу. Однак очевидно, що про якісь конкретні терміни поки говорити рано.