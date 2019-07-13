У США винайшли імплант, здатний частково повернути зір сліпим людям

У США винайшли імплант, здатний частково повернути зір сліпим людям

Укрінформ
У Сполучених Штатах Америки вчені розробили спосіб частково повернути зір сліпим людям за допомогою пересадки імпланта, що передає зображення безпосередньо у мозок.

Про це пише The Guardian

«Шістьом сліпим людям було відновлено зір частково через імплант, що передає відеозображення безпосередньо у мозок», -  йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відеокамера, прикріплена до окулярів, надсилала відзнятий матеріал на електроди, імплантовані в зорову кору головного мозку.

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«Обходячи повністю людське око, ви відкриваєте потенціал для багатьох, багатьох людей. Це повна зміна парадигми лікування людей з повною сліпотою. Це справжній промінь надії», - зазначив хірург Алекс Шорт.

Дослідники просили піддослідних з імплантами, кожен з яких був повністю сліпим протягом багатьох років, дивитися на темний екран комп'ютера та шукати на ньому білий квадрат, що випадково з'являється у різних місцях на моніторі. Більшість з цих людей за допомогою імпланту змогли побачити фігуру.

Пристрій ще не тестували на сліпих з народження людях.

Фото: Peter Byrne/PA

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