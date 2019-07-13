У США винайшли імплант, здатний частково повернути зір сліпим людям

У Сполучених Штатах Америки вчені розробили спосіб частково повернути зір сліпим людям за допомогою пересадки імпланта, що передає зображення безпосередньо у мозок.

Про це пише The Guardian.

«Шістьом сліпим людям було відновлено зір частково через імплант, що передає відеозображення безпосередньо у мозок», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відеокамера, прикріплена до окулярів, надсилала відзнятий матеріал на електроди, імплантовані в зорову кору головного мозку.

«Обходячи повністю людське око, ви відкриваєте потенціал для багатьох, багатьох людей. Це повна зміна парадигми лікування людей з повною сліпотою. Це справжній промінь надії», - зазначив хірург Алекс Шорт.

Дослідники просили піддослідних з імплантами, кожен з яких був повністю сліпим протягом багатьох років, дивитися на темний екран комп'ютера та шукати на ньому білий квадрат, що випадково з'являється у різних місцях на моніторі. Більшість з цих людей за допомогою імпланту змогли побачити фігуру.

Пристрій ще не тестували на сліпих з народження людях.

Фото: Peter Byrne/PA