Virgin Orbit успішно запустила ракету-носій з літака

Компанія бізнесмена-мільярдера Річарда Бренсона Virgin Orbit успішно протестувала скидання ракети-носія LauncherOne з літака.

Про це повідомляє портал Space.

“Virgin Orbit здійснила сьогодні перший тест зі скидання (ракети носія — ред.) LauncherOne з транспортного літака Boeing 747 у пустелі Мохаве, що у Каліфонії”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, кінцева мета полягає в тому, щоб 21-метрова ракета, після її скидання, запустилася й вивезла необхідний вантаж у космос.

Нині невідомо, коли саме це може статися, проте у Virgin Orbit повідомили, що це може ймовірно відбутися “скоро”.

У компанії додали, що пізніше, цього місяця, повинна повністю завершитися фаза тестування.

Зазначається, що ракета-носій LauncherOne може перевозити до космосу вантаж до 500 кг.

За словами бізнесмена-мільярдера Річарда Бренсона, у майбутньому така ракета-носій цілком може виводити на орбіту навіть супутники.