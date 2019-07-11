Миколаїв проведе перший IT-фестиваль просто неба

У Миколаєві відбудеться перший IT-фестиваль OpenAirITFestival під відкритим небом.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

"13 липня у Каштановому сквері відбудеться перший у Миколаєві IT-фестиваль OpenAirITFestival - під відкритим небом. Він дасть можливість познайомитися з місцевими компаніями, зрозуміти структуру і специфіку миколаївської ІТ-спільноти, отримати консультації від провідних фахівців про вектори розвитку і способи досягнення високих результатів", - йдеться у повідомленні.

Організатором фестивалю виступає "Благодійний фонд Бітрут академія".

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У програмі фестивалю візьмуть участь засновник компанії Beetroot та шведсько-української школи Beetroot Academy, переможець у номінації "Підприємець року" в Альмедалені (Швеція) Андреас Флодстром, менеджер проекту SIDA від шведського уряду Девід Херденберг, мер міста Миколаєва Олександр Сєнкевич, менеджер IT-кластеру Андрій Жуков, UI/UX дизайнер, представник дизайн-спільноти міста Валентин Решетняк та інші.

Під час фестивалю на його учасників чекатиме експозона провідних IT-компаній міста, презентація існуючих освітніх програм, що надають можливість здобути необхідну кваліфікацію для початку кар’єри, стенди консультантів з юридичних аспектів професії, податкового обліку та банківських послуг тощо.

Крім того, можна буде взяти участь у панельній дискусії “Шлях від зацікавленого IT до спеціаліста галузі” та послухати виступи представників IT-шкіл.

Розважальну частину заходу забезпечать вікторини від партнерів, виставка робототехніки, фуд-корти від миколаївських закладів харчування, фотозони та виступ музичного гурту "Bad sisters".