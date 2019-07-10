У Києві хочуть запустити сервіс оренди електросамокатів

Естонська компанія Bolt, що займається перевезеннями пасажирів, планує запустити в Києві сервіс оренди електросамокатів.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" повідомив регіональний менеджер Bolt в Україні Тарас Потічний.

На питання, чи "світить" Києву такий сервіс, Потічний відповів: "Світить, швидше за все, дуже скоро. Об'єктивно не можу сказати, що ми прийняли це рішення, але ми ведемо переговори про можливість запуску такого сервісу найближчим часом".

При цьому, він додав, що є "один великий ризик" - те, що жоден великий сервіс не показав свою високу прибутковість в цьому бізнесі.

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Крім того, за його словами, існує ризик вандалізму. "Дуже складно встигнути окупити цей самокат, поки його не зламають або не поцуплять ... Ви купили 500 самокатів, поставили їх в Києві. Один коштує 300-500 євро, а окупити його до знищення вкрай складно. Ми пробуємо домовитися, щоб певним чином ці ризики забезпечити або застрахувати", - зазначив він.

У той же час, компанія розглядає можливість залучення локальних партнерів, які можуть більше управляти цим процесом.

Потічний також повідомив, що сервіс оренди електросамокатів зараз працює в Мадриді, Парижі та Ризі. При цьому говорити про те, що сервіс "в плюсі" - складно, оскільки компанія активно додає самокати.

"Велосипед великий, громіздкий, на ньому треба вміти їздити, його потрібно паркувати тільки на станцію. Якщо його поцуплять, то це багато грошей. А самокат - на ньому не потрібно вміти їздити, він дешевий, маленький, його можна залишити де завгодно і взяти де завгодно. І він дешевше", - пояснив Потічний, чому компанія хоче запускати такий сервіс.

Він додав, що ведуться переговори з можливими партнерами в Києві - постачальниками самокатів.

Компанія Bolt (раніше відома як Taxify) - європейська платформа для замовлення поїздок.

Компанію заснував Маркус Вілліг в 2013 році. Вона стала найбільш швидкозростаючою платформою для організації поїздок в Європі та Африці. Її інвестори - Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital і співзасновник TransferWise Таавет Хінрікус. Bolt має 25 мільйонів клієнтів у більш ніж 30 країнах світу.

В Україні компанія працює в Києві, Львові, Одесі та Харкові.