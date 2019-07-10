Японці випробували новий суперекспрес на батареях

Залізнична компанія JR Токай провела публічні випробування суперекспреса сінкансен нового типу, здатного працювати від резервних батарей.

Про це повідомляє NHK

"Потяги серії N700S стануть першими у світі швидкісними пасажирськими поїздами з літій-іонними батареями. Вони стануть в нагоді у разі зупинки подачі електроенергії під час стихійних лих та в інших екстрених ситуаціях", - йдеться у повідомленні.

Представники ЗМІ були запрошені на випробування, що пройшли в середу в центрі обслуговування сінкансен в місті Місіма в центральній Японії.

Спочатку працівники залізничної компанії зупинили подачу електроенергії, опустивши струмоприймачі на даху поїзда. Завдяки системам батарей, встановлених у чотирьох з 16 вагонів, в поїзді знову запрацювало освітлення. Склад поступово досяг швидкісті в 30 кілометрів на годину і подолав відстань близько двох кілометрів.

Компанія планує почати експлуатацію поїздів N700S у липні майбутнього року.