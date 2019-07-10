Мобільного оператора змінили вже понад 11 тисяч українців

Станом на 10 липня до Українського державного центру радіочастот (УДЦР) вже надійшло понад 22 тис. заявок на зміну оператора зі збереженням мобільного номера.

Про це повідомляється на сторінці УДЦР у Facebook.

Згідно з інфографікою, у Централізованій базі даних УДЦР станом на 9:00 10 липня 2019 року вже зареєстровано 22 159 заявок на перенесення номерів.

При цьому, 11150 українців вже реалізували своє право змінити оператора зі збереженням мобільного номера.

Як повідомляв Укрінформ, 1 травня в Україні стартувало MNP – послуга перенесення абонентського номера до іншого оператора. Український державний центр радіочастот виконує функції Адміністратора перенесених абонентських номерів, тобто зберігає базу даних перенесених номерів для того, щоб оператори могли маршрутизувати дзвінки. Також слідкує за термінами і правильністю технічного процесу.