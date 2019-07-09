Tesla не стане оновлювати дизайн Model S та Model X

Ілон Маск заявив, що фанатів Tesla, які очікують на рестайлінг автомобілів Model S та Model X чекає розчарування. Оновлення дизайну не планується.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Випуску "оновленої" моделі X або моделі S не планується, лише ряд незначних поточних змін. Останні кілька років найзначніші зміни полягали у використанні високоефективного заднього приводу в моделі 3 та переднього в моделях S та X. Це було пвпроваджено у виробництво 3 місяці тому", - заявив Маск.

Фактично, глава Tesla поставив хрест на мріях фанатів про рестайлінг версій Model S і Model X.

Відмова Tesla від рестайлінгу своїх електрокарів, швидше за все пов'язана з планами Маска перейти на безпілотні авто, припускають експерти.