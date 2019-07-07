Зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту можна буде онлайн

З 9 липня на порталі «Онлайн будинок юстиції» запрацює новий сервіс, який забезпечить онлайн-реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю, а також низку інших послуг.

Про це інформує Міністерство юстиції.

Зазначається, що зареєструвати ТОВ, що діє на підставі модельного статуту, можна буде за декілька хвилин в режимі онлайн та без складних бюрократичних процедур в «Онлайн будинку юстиції», який є проектом Мінʼюсту.

Окрім реєстрації, сервіс передбачає в режимі онлайн зміну статутних документів ТОВ, обрання моделі управління, найменування, керівництва, виду діяльності, порядку виплати дивідендів, збільшення розміру статутного капіталу, скликання загальних зборів тощо.

Е-послуга буде реалізована у вигляді анкети з детальними підказками для кожного кроку.

У Мінʼюсті зазначають, що реалізація цього сервісу – черговий крок до покращення умов ведення бізнесу в Україні.

Аби детальніше дізнатися про особливості роботи нового сервісу, можна ставити у Facebook запитання прем'єр-міністру Володимиру Гройсману (https://www.facebook.com/VolodymyrGroysman/) та міністру юстиції Павлу Петренку (https://www.facebook.com/PavloPetrenko.Official/) під час трансляції презентації послуги 9 липня о 15.00.