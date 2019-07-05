"Держава у смартфоні": Держлісагентство запроваджує цифрові технології

Державне агентство лісових ресурсів України працює в напрямку діджиталізації та повністю підтримує пропозиції Європейської Бізнес Асоціації стосовно концепції "Держава у смартфоні".

Про це повідомляє пресслужба Держлісагентства.

"Державне агентство лісових ресурсів України працює в напрямку діджиталізації та повністю підтримує пропозиції Європейської Бізнес Асоціації стосовно концепції держави у смартфоні... Зокрема, щодо запровадження загальнодержавного електронного реєстру лісорубних квитків та загальнодержавної системи електронного обліку деревини, обов’язкової для ведення всіма постійними лісокористувачами. Це сприятиме відкритості інформації, пов’язаної з лісовим господарством, та зменшенню обігу незаконно заготовленої деревини", - йдеться у повідомленні.

Інформується також про те, що вже зроблено Держлісагентством в напрямку діджиталізації. Так, повністю введено систему електронного обліку деревини у лісогосподарських підприємствах, які входять до сфери управління відомства, а це 73% лісів України. Проте ще залишається "чорна діра" у 27%, де не відбувається биркування деревини, повідомили у відомстві.

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Як зазначається, на сайті Держлісагентства оприлюднюються не лише лісорубні квитки на заготівлю деревини, а й можна дізнатися про відтворення лісів, перевірити легальність лісопродукції, переглянути перелік виданих сертифікатів про походження лісо- та пиломатеріалів, а також стежити за перебігом міжнародної сертифікації лісів.

"Це перший крок до діджиталізації. Звичайно, ще роботи багато. Держлісагентство працює у цьому напрямку разом з державним підприємством "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр". Для масштабної діджиталізації нам необхідна підтримка держави", - зазначив заступник голови відомства Володимир Бондар.

Фото з відкритих джерел