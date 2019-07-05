У роботі Google стався збій
Укрінформ
У роботі найбільшої пошукової системи Google стався збій.
Про це повідомляє сервіс Downdetector.
За даними порталу, найбільше скарг від користувачів стосувалися проблем із входом у Google та проблеми із самим пошуком.
Найбільше скаржилися користувачі з Японії та кількох американських міст, зокрема Сан-Франциско, Нью-Йорка, Вашингтона.
Зазначається, що проблема була вирішена протягом кількох годин.
Як повідомлялося, 3 липня в роботі месенджеру WhatsApp стався збій.