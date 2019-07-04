Радник Зеленського обговорив зі Світовим банком якісний інтернет для українців

Радник Президента Михайло Федоров обговорив з представниками Світового банку проекти розвитку цифрової економіки та забезпечення українців якісним інтернет-покриттям.

Про це повідомляє сайт Президента.

"Відбулася зустріч радника Президента України Михайла Федорова з представниками Світового банку, присвячена ініціативам і проектам розвитку цифрової економіки", - йдеться у повідомленні.

З боку Світового банку були присутні керівник програми з питань інфраструктури та сталого розвитку в Україні, Білорусі і Молдові Бахер Ель-Хіфнаві, консультант Рейн Андерсон та керівний спеціаліст Хуан Навас-Сабатер.

Зазначається, що це вже друга зустріч з представниками Світового банку, які спеціалізуються на цифровій економіці та цифрових трансформаціях. Група має назву HELP (з англ. High-Level Experts, Leaders and Practitioners) та включає всесвітньо відомих фахівців у сфері цифровізації.

Під час зустрічі було наголошено, що для економічного прискорення та підвищення добробуту в Україні має відбутися повсюдне розгортання високошвидкісних мереж доступу до інтернету.

Основною метою проекту є забезпечення українців доступним високоякісним Інтернетом у будь-якому куточку країни. Нині розрив між містом і селом у питанні розвитку широкосмугового Інтернету становить близько 40%.

"Важливо не просто дати громадянам інфраструктуру якісного інтернету, а зробити так, щоб в українців формувалися реальні потреби та бажання використовувати технології для освіти, бізнесу, власного розвитку", – наголосив Федоров.

За його словами, можливості, які надає інтернет, є важливою основою для вирівнювання стандартів життя у сільській місцевості.

Також на зустрічі наголошувалося, що саме масштабні національні проекти цифрових трансформацій можуть формувати збільшення попиту громадян на високоякісний інтернет.

Активне розгортання високошвидкісних мереж залежить від виконання багатьох умов з боку держави – це й питання технічної нейтральності для мобільних операторів, доступу до фізичної інфраструктури операторів фіксованого зв’язку, формування попиту у громадян та реалізація проектів цифровізації у школах, медицині, транспорті, в управлінні містами тощо. Зокрема, цифровізація школи повинна мати комплексний характер – не лише підключення будівлі школи до Інтернету, а й використання його у навчальному процесі (наявність планшетів у кожного учня, вай-фай у класах та активне використання мультимедійних засобів для покращення якості навчання).

"Така школа стане цікавою для дітей. Це означає, що сучасні діти хотітимуть навчатися, пізнавати та досліджувати, а відвідування шкільних занять не буде перетворюватися на нудну формальність", – зазначив радник Президента, додавши, що схожі комплексні процеси цифровізації мають відбутися і в закладах охорони здоров’я.

За інформацією представників Світового банку, вже накопичено значний досвід з вирішення проблеми покриття так званих нерентабельних для оператора зв’язку територій.

Учасники зустрічі погодилися, що важливим кроком є розробка Національного плану розвитку широкосмугового інтернету, що має закріпити вимоги до послуги ШСД, тобто встановити визначені параметри якості та швидкості; затвердити механізми державно-приватного партнерства з операторами та провайдерами зв’язку у частині покриття малорентабельних територій та передбачати всі доступні сучасні інструменти фондування проектів розбудови цифрової інфраструктури й особливо – здійснення комплексних проектів цифрових трансформацій насамперед в освіті та медицині.

Під час зустрічі також було обговорено очікування від реалізації Світовим банком грантового проекту ініціативи ЄС EU4Digital для розробки Національного плану розвитку широкосмугового доступу, а також проекту розвитку інфраструктури для міжнародного інтернет-трафіку, що здатен перетворити Україну на регіональний інтернет-хаб.

Фото: president.gov.ua