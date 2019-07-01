На Житомирщині встановили 310 приватних сонячних електростанцій

На Житомирщині функціонує 310 приватних сонячних електростанцій, частину з яких жителі встановили завдяки обласній програмі, отримавши компенсацію за обладнання.

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

«Жителі Житомирщини з кожним роком все активніше переходять на сонячну енергетику – наразі в області вже працює 310 сонячних електростанцій», - йдеться у повідомленні.

Для заохочення приватних домогосподарств до переходу на альтернативні джерела енергії затверджена програма підтримки, яка дозволяє отримати відшкодування за встановлене обладнання. Такою програмою вже скористалося 100 жителів Житомирщини.

Зокрема, вона передбачає можливість отримати компенсацію із обласного бюджету, а саме 20% від вартості обладнання, але в межах 50 тис. грн.

Зазначається, що сонячні електростанції дозволяють забезпечувати будинок електроенергією, а залишок продавати за «зеленим» тарифом, який наразі становить 18 євроцентів за кВт/год (близько 5,5 грн).