Російський двигун РД-180 спрацював позаштатно при запуску ракети-носія Atlas-5

Американська компанія United Launch Alliance стверджує, що встановлений на ракету-носій Atlas-5 російський двигун РД-180 спрацював позаштатно при запуску у 2018 році.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу американської компанії United Launch Alliance, що здійснює запуски Atlas-5.

Як відзначають представники компанії, положення двигуна РД-180 відхилилося від заданого системою управління. В United Launch Alliance підкреслили, що «пуск був цілком успішним, і корисне навантаження було виведене на розрахункову орбіту».

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У компанії відзначили, що це був разовий збій, при наступних запусках він не повторився.

Як повідомляв Укрінформ, ракета Atlas-5, оснащена російським двигуном РД-180 вивела на геостаціонарну орбіту три військових супутники у квітні 2018 року.