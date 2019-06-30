Британська залізниця тестує перший водневий потяг

Британська залізниця тестує перший водневий потяг

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Укрінформ
Перший британський водневий потяг почав процедуру тестування на магістральній залізниці країни.
Проект був створений спільними зусиллями компанії Porterbrook і Центру залізничних досліджень і освіти Бірмінгемського університету (BCRRE), повідомляє Tehnot.

Дослідники описують концепцію своєї розробки як «міні-електростанція на колесах». На існуючий електропоїзд Class 319 вони встановили обладнання, яке дозволяє виробляти електроенергію з водню, завдяки чому поїзд може рухатися на неелектрифікованих ділянках залізниці. При цьому він також зберіг можливість отримувати живлення від контактної мережі.

Ідея створити гібридні потяги на базі Class 319 з'явилася ще в кінці 2016 року, але вона передбачала установку тільки дизельних агрегатів. Однак через прагнення британського уряду зменшити викиди вуглецю в залізничній галузі, в 2018 році було прийнято рішення розробити також водневий варіант гібрида.

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«Це велика історія успіху британської залізничної промисловості, яка демонструє нашу здатність і готовність допомагати уряду виконувати цілі декарбонізації», - сказав директор BCRRE Алекс Берроуз.

Зазначається, що на сьогодні у Великобританії близько чверті всіх поїздів працюють на дизельному паливі. Згідно з планами уряду, країна повинна позбутися їх до 2040 року. При цьому дві третини британських залізничних шляхів досі не електрифіковані, тому залізничники Сполученого Королівства зацікавлені в проекті водневого поїзда.

Очікується, що перші перевезення пасажирів у Британії за допомогою таких поїздів можуть початися через 2 роки.

Раніше випробування водневого потяга пройшли в Німеччині. На сьогодні це єдина країна в світі, де подібна технологія вже знаходиться в активній експлуатації.

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