YouTube встановить

YouTube встановить "розумний" фільтр на небажаний контент

Укрінформ
YouTube додав нову функцію, яка дозволяє назавжди приховати певний контент.
Про це повідомляє Prostotech.

Щоб приховати контент, необхідно забанити конкретний канал, а далі всі зроблять нейромережі. Наприклад, якщо у вашій стрічці якимось чином завелися фіфери або незрозумілі годинні влоги, ви маєте право видалити їх зі своїх рекомендацій.

«Ми намагаємося пропонувати відео, які вам сподобаються, але ми не всесильні», – повідомляється в блозі YouTube.

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Щоб відсіяти групу ненависних тематичних рекомендацій, потрібно натиснути на трикрапкову кнопку поруч з прев'ю відео і вибрати пункт «Не рекомендувати цей канал». Надалі YouTube не тільки перестане підсовувати конкретний канал, але і всі релевантні йому відео. Щоб повернути відео в рекомендації або стрічку, потрібно буде підписатися на забанений раніше канал.

Поки функція доступна на Android-версії програми, але скоро з'явиться на десктопі і iOS.

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