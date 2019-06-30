YouTube встановить "розумний" фільтр на небажаний контент

Щоб приховати контент, необхідно забанити конкретний канал, а далі всі зроблять нейромережі. Наприклад, якщо у вашій стрічці якимось чином завелися фіфери або незрозумілі годинні влоги, ви маєте право видалити їх зі своїх рекомендацій.

«Ми намагаємося пропонувати відео, які вам сподобаються, але ми не всесильні», – повідомляється в блозі YouTube.

Щоб відсіяти групу ненависних тематичних рекомендацій, потрібно натиснути на трикрапкову кнопку поруч з прев'ю відео і вибрати пункт «Не рекомендувати цей канал». Надалі YouTube не тільки перестане підсовувати конкретний канал, але і всі релевантні йому відео. Щоб повернути відео в рекомендації або стрічку, потрібно буде підписатися на забанений раніше канал.

Поки функція доступна на Android-версії програми, але скоро з'явиться на десктопі і iOS.