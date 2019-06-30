Японські книгарні будуть обмінюватися інформацією про злодіїв

Японські книгарні будуть обмінюватися інформацією про злодіїв

Укрінформ
У Токіо три книгарні планують створити ситему обміну даними для боротьби з магазинними крадіжками.

Про це повідомляє NHK.

"Магазин Taiseido, а також філії двох інших крамниць - Keibundo і Maruzen & Junkudo планують обмінюватися інформацією стосовно ймовірних магазинних злодіїв, установлюючи відеокамери спостереження, які здатні розпізнавати і реєструвати дані фізіогноміки", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, відеокамери будуть виявляти підозрюваних у крадіжках і попереджати про це працівників магазинів за допомогою світлових або звукових сигналів.

Книгарні по всій Японії, за приблизними підрахунками, щороку втрачають унаслідок крадіжок кількасот мільйонів доларів.

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