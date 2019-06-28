Вакцина від вірусу папіломи знижує ризик раку — науковці

Канадські науковці провели дослідження, яке довело, що вакцина проти вірусу папіломи людини значно знижує ризик раку шийки матки.

Про це повідомляє портал Lancet.

«Наші результати показують переконливі докази значного впливу програм вакцинації проти ВПЛ (вірусу папіломи людини – ред.) на інфекції ВПЛ та CIN2 + (основа раку шийки матки – ред.) серед дівчат та жінок, а також на діагностику аногенітальних бородавок серед дівчат, жінок, хлопчиків та чоловіків», - йдеться у дослідженні.

Як зазначається, щеплення від вірусу папіломи роблять протягом останніх 10 років. За цей час вчені здійснювали дослідження у різних країнах, та отримали докази того, що ризик виникнення раку шийки матки можна знизити завдяки вакцині.

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Згідно з результатами досліджень, які охопили 60 млн жінок. Вчені виявили, що ймовірність виникнення раку шийки матки у щеплених від папіломи жінок, знижується.