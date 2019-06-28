Вакцина від вірусу папіломи знижує ризик раку — науковці
Про це повідомляє портал Lancet.
«Наші результати показують переконливі докази значного впливу програм вакцинації проти ВПЛ (вірусу папіломи людини – ред.) на інфекції ВПЛ та CIN2 + (основа раку шийки матки – ред.) серед дівчат та жінок, а також на діагностику аногенітальних бородавок серед дівчат, жінок, хлопчиків та чоловіків», - йдеться у дослідженні.
Як зазначається, щеплення від вірусу папіломи роблять протягом останніх 10 років. За цей час вчені здійснювали дослідження у різних країнах, та отримали докази того, що ризик виникнення раку шийки матки можна знизити завдяки вакцині.
Згідно з результатами досліджень, які охопили 60 млн жінок. Вчені виявили, що ймовірність виникнення раку шийки матки у щеплених від папіломи жінок, знижується.