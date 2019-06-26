Vivo представила прототип окулярів з доповненою реальністю
Укрінформ
Китайська технологічна компанія Vivo представила прототип окулярів з доповненою реальністю.
Про це повідомляє The Verge.
“Vivo представила свої перші окуляри з доповненою реальністю на Світовому конгресі мобільних технологій у Шанхаї”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє The Verge, прототип окулярів має назву Vivo AR Glass.
Пристрій має два прозорі екрани і можливість здійснювати для геометричних фігур рухи в 3D-вимірі.
У компанії повідомили, що спецокуляри використовуватимуться для ігор, роботи в офісі, театру 5D та для розпізнавання облич і об'єктів.
Зазначається, що наразі невідома ані вартість окулярів, ані дата їхнього випуску.