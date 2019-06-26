Китайська технологічна компанія Vivo представила прототип окулярів з доповненою реальністю.

Про це повідомляє The Verge.

“Vivo представила свої перші окуляри з доповненою реальністю на Світовому конгресі мобільних технологій у Шанхаї”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Verge, прототип окулярів має назву Vivo AR Glass.

Пристрій має два прозорі екрани і можливість здійснювати для геометричних фігур рухи в 3D-вимірі.

Читайте також: Google представила друге покоління розумних окулярів

У компанії повідомили, що спецокуляри використовуватимуться для ігор, роботи в офісі, театру 5D та для розпізнавання облич і об'єктів.

Зазначається, що наразі невідома ані вартість окулярів, ані дата їхнього випуску.