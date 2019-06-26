BMW показав прототип автономного “спорткара-монстра”

Автовиробник BMW представив на заході в Мюнхені концепт автономного автомобіля моделі Vision M Next.

Про це повідомляє портал Engadget.

“На заході NextGen в німецькому Мюнхені, автовиробник (BMW -ред.) показав концепт Vision M Next”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Engadget, автомобіль типу спорткар є автономним і допоможе користувачам проїхати за вказаним маршрутом.

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Vision M Next Concept має також гібридну силову установку на 600 кінних сил, що дозволяє в свою чергу розігнатися від 0 до 100 км за годину за 3 секунди.

Його максимальна швидкість становить 300 км за годину.

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Сам спорткар може проїхати за маршрутом до 100 кілометрів лише на електриці.

Зазначається, що Vision M Next Concept використовує технологію розпізнавання обличчя для розблокування автомобіля.