BMW показав прототип автономного “спорткара-монстра”
Про це повідомляє портал Engadget.
“На заході NextGen в німецькому Мюнхені, автовиробник (BMW -ред.) показав концепт Vision M Next”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Engadget, автомобіль типу спорткар є автономним і допоможе користувачам проїхати за вказаним маршрутом.
BMW показав прототип автономного “спорткара-монстра”
Vision M Next Concept має також гібридну силову установку на 600 кінних сил, що дозволяє в свою чергу розігнатися від 0 до 100 км за годину за 3 секунди.
Його максимальна швидкість становить 300 км за годину.
Сам спорткар може проїхати за маршрутом до 100 кілометрів лише на електриці.
Зазначається, що Vision M Next Concept використовує технологію розпізнавання обличчя для розблокування автомобіля.