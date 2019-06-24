У Японії придумали, як вибрати взуття без примірювання

Завдяки новітній розробці покупці зможуть без примірювання замовити взуття через інтернет точно за своїм розміром.

Про це повідомляє NHK.

“Компанія Zozo планує вже в цьому році забезпечити своїх споживачів безкоштовними матами для вимірювання. Їм залишиться тільки зробити на смартфон по сім фотографій кожної стопи з різних ракурсів", - ідеться в повідомленні.

У компанії стверджують, що це дозволить зробити майже ідеальні вимірювання довжини, ширини і підйому стопи.

"Співробітники Zozo кажуть, що вони планують збирати дані і співпрацювати з компаніями-виробниками в галузі розробки нової продукції", - вказується в повідомленні.