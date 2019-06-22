У Євросоюзі здійснили перший транскордонний сеанс передачі медичних даних

У Європейському Союзі у п’ятницю відбувся перший сеанс транскордонного передання медичних даних, який став можливим завдяки започаткуванню транскордонної електронної служби.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

«Віднині лікар у Люксембурзі зможе отримати електронну історію хвороби мандрівника, який прибув з Чехії, що надає важливу медичну інформацію, зокрема, щодо наявності алергії, поточного медикаментозного лікування, попередніх захворювань та хірургічних операцій. Така та інша інформація, яка віднині зберігається в електронному форматі, є доступною на випадок надання термінової медичної допомоги в іншій країні», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, як зазначає Єврокомісія, протягом поточного тижня Фінляндія і Хорватія запровадили двосторонню систему електронного обміну рецептами. Це означає, що громадяни Фінляндії зможуть отримати з Хорватії необхідні препарати, які їм припише їхній фінський лікар. Завдяки подібній системі з січня поточного року понад 2000 пацієнтів у Фінляндії змогли отримати медикаменти з Естонії.

Ці послуги стали можливими завдяки цифровій системі «електронного здоров’я» “My health @ European Union”, яка поєднує національні медичні заклади в різних країнах ЄС.

Наразі, учасниками цієї системи є 22 країни Євросоюзу. Сім з цих країн-членів до кінця 2019 року звершать також формування системи електронного обміну рецептами (Фінляндія, Естонія, Чеська Республіка, Люксембург, Португалія, Хорватія та Мальта). Як очікується, до 2022 року до цієї системи приєднається решта країн-учасниць електронного обміну медичною інформацією.