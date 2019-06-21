З'явився сайт, який показує зміни клімату на Землі за 100 років

Вчений-кліматолог з Університету Редінга Ед Хокінс (Ed Hawkins) створив сайт, що показує кліматичні зміни у різних країнах з 1901 до 2018 року.

Сайт дозволяє подивитися на кліматичні зміни для кожної країни окремо, пише ms.detector.media.

«Кліматичні зміни можна простежити у вигляді смужок теплих і холодних кольорів, що ілюструють зміну середньої температури за останнє століття», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основою програми стали дані організації Berkeley Earth, яка досліджує зміни клімату.

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Зображення для кожної країни легко завантажити. Автор сайту закликає ділитись візуалізаціями у соцмережах, використовуючи хештег #ShowYourStripes, щоб привернути увагу до проблеми.

Візуалізація змін клімату в Україні з 1901 по 2018 рік

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно у Facebook запустили прямий ефір тривалістю 450 років, щоб показати як розкладається пластикова пляшка.