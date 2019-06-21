Астрономи виявили дві найвіддаленіші від Землі галактики

Міжнародна група астрономів повідомила про те, що виявила дві найбільш віддалені від Землі галактики.

У групу входять вчені-астрономи з Токійського університету і університету Васеда, повідомляє NHK.

«Виявлені в сузір'ї Секстант галактики розташовані на відстані більше 13 мільярдів світлових років від Землі. Вчені виявили галактики з допомогою радіотелескопа ALMA, встановленого в Чилі», - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Space Adventures почала набирати перших космічних туристів

Астрономи повідомляють, що ці галактики виробляють зірки в сто разів активніше, ніж Чумацький Шлях, у який входить планета Земля.

Фото: National Astronomical Observatory of Japan