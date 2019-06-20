У Штатах взялися за YouTube через порушення прав дітей - ЗМІ

Федеральна торгова комісія США (FTC) завершує розслідування можливого порушення права недоторканності приватного життя дітей відеохостингом YouTube.

Про це повідомляє Fortune з посиланням на видання The Washington Post та The Wall Street Journal.

“YouTube обмірковує зміни щодо того, як обробляє контент, орієнтований на дітей, на тлі повідомлення про розслідування Федеральної торгової комісії щодо звинувачень у порушенні конфіденційності дітей”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає The Washington Post, йдеться про те, чи порушив відеосервіс YouTube Закон про захист прав дитини в мережі Інтернет (COPPA). Він забороняє компаніям збирати інформацію про дітей віком до 13 років, якщо вони не отримають згоди від їхніх батьків.

YouTube і FTC відмовилися від коментарів щодо цього.

На думку експертів з питань конфіденційності, YouTube вже “давно грає з вогнем”, коли йдеться про дотримання COPPA. У минулому році понад 20 груп надіслали листи до Федеральної торгової комісії з проханням вивчити, чи збирає YouTube особисту інформацію дітей без згоди батьків.

“Спільне використання пристроїв у сім'ях є частиною проблеми”, - вважає Дона Фрейзер, віцепрезидентка відділу дитячої реклами Children’s Advertising Review Unit.

За її словами, багато батьків дозволять своїм дітям користуватися пристроями для сімейного перегляду, які часто реєструються дорослими.

Батьки, як правило, не знають про нюанси відстеження реклами, а також дані, які збираються, коли вони передають пристрої своїм дітям, каже вона.

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Як пише видання The Wall Street Journal, одним з можливе розв'язання проблеми захисту дітей від небажаного контенту є створення для них окремої платформи на YouTube.

Загалом сервіс розглядає багато ідей щодо поліпшення сервісу, деякі з них так і залишаються ідеями.