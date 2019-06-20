“Робокоп” патрулюватиме з поліцейськими вулиці Каліфорнії

Поліцейським у місті Нантінгтон Парк, що в штаті Каліфорія, робот із назвою “Робокоп” допомагатиме патрулювати вулиці.

Про це йдеться на сторінці самого робота у Twitter.

“Дякую поліції міста Нантінгтон Парк за привітання, сподіваюсь, що всім сподобалася презентація. Радий бути активом поліції міста”, - повідомляє “Робокоп”.

Thank you Huntington Park for a warm welcome, hope everyone enjoyed the presentation. Happy to be an asset to the Huntington Park Police Department. #hprobocop #cityofHP pic.twitter.com/Y4wE0QnVR2 — HPRoboCop (@HPRoboCop) 19 червня 2019 р.

Як повідомляє WQAD, робот патрулюватиме вулиці, куди не встигають потрапити правоохоронці.

Він зможе робити високоякісні відео у 360 градусів.

Водночас “Робокоп” також подаватиме сигнали та зможе бажати перехожим гарного дня.

Фото: HPRoboCop‏, Twitter