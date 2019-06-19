Штучний інтелект дописав незакінчену композицію Дворжака

Штучний інтелект дописав незакінчену музикальну композицію відомого чеського композитора Антоніна Дворжака, який помер 115 років тому.

Про це повідомляє VICE.

“Цього листопада у Празькій філармонії буде виконана музикальна композиція, дописана завдяки штучному інтелекту через 115 років після смерті її автора, відомого композитора Антоніна Дворжака”, - йдеться у повідомленні.

Торік празьке рекламне агентство Wunderman звернулося до люксембурзького стартапа AIVA, який займається саундтреками до фільмів, телевізійною рекламою та відеоіграми, з проханням дописати композицію Дворжака.

За словами гендиректора стартапа П'єра Барро, це стало “чудовим викликом” для компанії, адже нині штучний інтелект вважається чимось абстрактним, тож експеримент мав на меті показати його можливості.

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