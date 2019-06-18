Україна і ОАЕ домовилися про спільні авіапроекти

"Якість літаків марки "Антонов" загальновизнана. Вони мають стабільний попит на ринку. Це підтверджено низкою переговорів у рамках "Paris Air Show 2019". Наразі найбільш перспективний ринок для нас – країни Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Українські літаки, які здатні працювати в екстремальних кліматичних умовах, повністю відповідають потребам військових та рятувальників. Тому очікуємо, що найближчим часом продукція "Антонова" займе вагому частину ринку у цих регіонах", - сказав Букін.

За його словами, сторони обговорили максимально широкий спектр співпраці, зокрема щодо логістичного забезпечення потреб Сухопутних військ ОАЕ.

Він повідомив, що одним із перспективних проектів, які обговорюються, є налагодження спільного виробництва безпілотних літальних апаратів на основі розробок ДП "Антонов".