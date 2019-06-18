Хакери здійснили потужну DDoS-атаку на сайт НБУ

"Національний банк сьогодні перебував під зовнішньою DDoS- атакою. Через це офіційний сайт Національного банку тимчасово працює в обмеженому режимі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що критично важлива електронна інфраструктура Національного банку працює в звичайному режимі. У тому числі - система електронних платежів, якою користуються банки, електронна пошта та внутрішня комп'ютерна мережа НБУ.

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У зв’язку з обмеженим функціонуванням сайту офіційний курс гривні був оприлюднений на офіційній сторінці НБУ у Facebook.

Так, курс гривні на 19 червня 2019 року розраховано на рівні 26,388427 за долар США.

Повідомляється, що наразі триває робота із відновлення належної роботи сайту Національного банку. Після його відновлення дані щодо розрахунку офіційного курсу будуть також розміщені на головній сторінці сайту разом із інформацією про офіційний курс гривні до інших валют.