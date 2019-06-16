Новий iPhone 11 від Apple почнуть продавати у вересні - ЗМІ

Apple планує вже цьогоріч презентувати та запустити у продаж довгоочікувану новинку iPhone 11.

Про це написав у Twitter відомий інсайдера Еван Бласс, повідомляє vsviti.com.ua.

Даний інсайдер славиться своїми максимально точними витоками даних. За його словами, Apple вже оголосила дату презентації iPhone 11 серед своїх партнерів, щоб такі могли підготуватися заздалегідь до презентації та початку продажів смартфона. Стверджується, що керівництво операторів AT & T і Verizon вже точно знає про те, коли відбудеться анонс новинки, - 4 вересня 2019 року, а вже менш як за два тижні після цього новий смартфон надійде у продаж.

Таким чином, iPhone 11 стане доступний для покупки 20 вересня. Збір попередніх замовлень на новий флагман Apple стартує 6 вересня.

Як повідомлялося раніше, iPhone XS в 2018 році став доступний для покупки 21 вересня, а в 2017 році флагман iPhone 8 зробили доступним для покупки 22 вересня.

Фото: Apple