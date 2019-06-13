Дуров пояснив збій у роботі Telegram протестами в Гонконзі

До DDoS-атак, які призвели до збою в роботі Telegram 12 червня, може бути причетна влада Китаю.

Про це написав засновник месенджера Павло Дуров на своїй сторінці в Twitter.

«DDoS-атаки співпали за часом з протестами в Гонконзі. IP-адреси, використані при атаці, переважно в Китаї», - зазначив Дуров.

Раніше в Telegram повідомляли, що у користувачів можуть бути проблеми з підключенням через DDoS-атак. Дані користувачів знаходяться в безпеці, зазначили представники компанії.

Користувачі скаржилися на труднощі в роботі месенджері і напередодні, 11 червня.

З квітня 2018 року Роскомнагляд намагається заблокувати Telegram, обмеживши в Росії доступ до месенджера. У 2019 році Роскомнагляд продовжив блокування проксі-серверів для Telegram, у спробах заблокувати месенджер.

Рішення російських судів щодо Telegram юристи месенджера оскаржили в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Представники компанії, а також її засновник Павло Дуров неодноразово заявляли, що виконати вимогу ФСБ технічно неможливо.