WhatsApp судитиметься з користувачами

Сервіс WhatsApp заявив, що судитиметься з користувачами, які порушили його правила, навіть якщо знайдуть докази поза месенджером.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Порушення стосуються масових розсилок у бізнес-цілях і "використання платформи з неправомірною метою".

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"WhatsApp прагне використовувати наявні в його розпорядженні ресурси, включаючи судові позови, для запобігання зловживань, які порушують умови обслуговування, у тому числі автоматизований або масовий обмін повідомленнями і використання в особистих цілях", - йдеться в повідомленні.

WhatsApp є частиною компанії Facebook.