WhatsApp судитиметься з користувачами
Укрінформ
Сервіс WhatsApp заявив, що судитиметься з користувачами, які порушили його правила, навіть якщо знайдуть докази поза месенджером.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Порушення стосуються масових розсилок у бізнес-цілях і "використання платформи з неправомірною метою".
"WhatsApp прагне використовувати наявні в його розпорядженні ресурси, включаючи судові позови, для запобігання зловживань, які порушують умови обслуговування, у тому числі автоматизований або масовий обмін повідомленнями і використання в особистих цілях", - йдеться в повідомленні.
WhatsApp є частиною компанії Facebook.