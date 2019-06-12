У ЄС встановлюють правила для безпілотників

У ЄС встановлюють правила для безпілотників

Укрінформ
Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) опублікувало у вівторок, 11 червня, ухвалені ним правила користування безпілотниками.

Про це повідомляє DW.

"Європа стане першим регіоном у світі, який має повний набір правил, що уможливлюють безпечну, захищену та стабільну діяльність дронів як для комерції, так і для приватного користування. Спільні правила допоможуть стимулювати інвестиції, інновації та зростання в цьому перспективному секторі", - заявив виконавчий директор EASA Патрік Кі.

Правила необхідні для захисту громадян ЄС та одночасно забезпечують вільний обіг безпілотників та рівні умови їхнього використання, зазначають у відомстві.

Європейські правила містять технічні та експлуатаційні вимоги до дронів. Згідно з ними, починаючи з червня 2020 року оператори безпілотних літаків повинні зареєструватися в країні ЄС, де вони проживають або мають основну роботу. Кожен безпілотник також підлягатиме реєстрації, що дозволятиме його відстеження у випадку необхідності. Це допоможе запобігати подіям на кшталт тих, що відбулися в 2018 році в аеропортах Ґатвік і Хітроу, коли дрони залетіли на їхні території, що спричинило тимчасову зупинку усіх рейсів та закриття летовищ.

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Правила, ухвалені EASA, замінять наявні нормативні приписи в окремих країнах-членах ЄС. Офіційно вони набудуть чинності протягом наступних 20 днів. Однак на практиці їх почнуть застосовувати лише через рік, щоб дати країнам ЄС час для їх імплементації.

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