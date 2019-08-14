На Донбасі ОБСЄ за добу зафіксувала 65 вибухів

СММ ОБСЄ нарахувала у понеділок,12 серпня, 65 вибухів у Донецькій області, на Луганщині зафіксовано порушення припинення вогню без вибухів.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на вечір 12 серпня.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, більше вибухів (65), якщо порівнювати з попередньою добою (17 вибухів)", - ідеться у повідомленні.

Понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і південний схід від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 25 км на північний схід від Маріуполя) та на північ і північний схід від Мар’їнки (підконтрольна урядові, 23 км на південний захід від Донецька).

"У Луганській області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, проте не було зафіксовано жодного вибуху, якщо порівнювати з попередньою добою (8 вибухів)", - повідомили у місії.

Майже всі порушення зафіксовані в районах на південь і південний схід від Попасної (підконтрольна урядові, 69 км на захід від Луганська).

Спостерігачі також бачили, що на ділянці розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської тривали роботи з розмінування.

"На ділянці розведення команда СММ бачила, як група саперів (до 12 осіб) Державної служби України з надзвичайних ситуацій видаляла рослинність і проводила роботи з розмінування обабіч дороги, приблизно за 50–100 м на північ від північної дерев'яної конструкції над зруйнованою частиною мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська)", - йдеться у звіті.

В СММ повідомили, що спостерігачі також бачили, як "близько восьми саперів з непідконтрольних урядові районів видаляли рослинність та здійснювали роботи з розмінування з обох боків зруйнованої секції моста, починаючи від дерев’яної конструкції на півночі та просуваючись у південному напрямку".

Крім того, на південь від мосту члени патруля місії також бачили до шести бойовиків із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК".

На ділянці розведення сил у районі н.п. Золоте ввечері 11-го та вночі 12 серпня камера СММ зафіксувала 13 снарядів, що пролетіли на відстані орієнтовно 1,5–3,5 км на південно-південний схід (за оцінкою, у межах ділянки розведення).

Увечері 11 серпня камера СММ у Попасній зафіксувала один снаряд приблизно за 2–4 км на східно-південний схід (за оцінкою, поза ділянкою розведення, але в межах 5 км від неї).

Фото: ОБСЄ