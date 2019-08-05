Сущенко намалював японських коропів кої

Незаконно засуджений у РФ український журналіст Роман Сущенко надіслав з колонії новий малюнок — японських коропів кої.

Про це повідомляє Укрінформ.

На звороті малюнка журналіст вказав: "Роман Сущенко. 2019. Коропи Кої. Акварель. Липень”.

Як відомо, в японській культурі короп кої уособлює завзятість і силу, є символом боротьби, сили волі, подолання труднощів і досягнення цілей.

У листі, який супроводжував нову роботу українця, Сущенко розповів, що нещодавно прихворів, зараз приймає ліки.

Також поділився, що останнім часом кореспонденцію отримує із затримками.

На даний момент знаходиться у камері один, працює над малюнками і дуже чекає повернення додому.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, з порушенням міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно). В колонії Сущенко знаходиться у так званому "безпечному місці" з метою уникнення можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими.

Як відомо, раніше Сущенко надіслав із колонії зимовий пейзаж із Києво-Печерською лаврою, квітковий натюрморт, зображення Руанського собору, собору Святої Софії (цей малюнок подарований митрополиту Київському і всієї України Епіфанію), Київського костелу св. Миколая, Львова, Макарської Рив'єри у Хорватії, грецького Акрополя, Гібралтару, індійського Бомбея, турецького Стамбула та католицького собору у Страсбурзі.

Вперше презентація виставки малюнків Сущенка відбулася торік у Києві, потім їх показали у Брюссельському пресклубі, у Варшаві, Парижі, Кишиневі, Нью-Йорку та Празі.

30 вересня виповниться рівно три роки із дня незаконного затримання у Росії українського журналіста Романа Сущенка.