На перетинах Богатирської із проспектами Оболонським і Бандери обмежать рух

У Києві в ніч проти 27 липня на шляхопроводах на перетині вулиці Богатирської з проспектами Оболонським і Бандери обмежать рух.

Про це інформує КК «Київавтодор».

"Ми розпочинаємо капітальний ремонт 4 шляхопроводів на перетині вул. Богатирської з просп. Оболонським і просп. Бандери. Першими ремонтуватимемо споруди у напрямку Північного мосту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 27 липня двосторонній рух буде організовано по одній стороні (по шляхопроводах у напрямку виїзду з міста).Під час робіт замінять асфальтове покриття, заллють нову монолітну плиту, підсилять опори і балки прогонів.

Як повідомили в КК «Київавтодор», перші відремонтовані споруди планується відкрити до кінця цього року. А з весни 2020 розпочати роботи на сусідньому боці.

Зазначається, що капітальний ремонт проводитимуть одночасно з оновленням просп. Бандери, щоб не обмежувати рух двічі.